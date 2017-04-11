11.04.2017 (10:27)

Летчики российской авиабазы в Армении готовятся к прыжкам с парашютом

Летчики российской авиабазы, дислоцированной в Армении, приступили к занятиям по парашютно-десантной подготовке.

Более 150 летчиков, штурманов и бортинженеров истребительной и армейской авиации российской авиабазы Эребуни в течение месяца выполнят более 20 упражнений по программе парашютно-десантной подготовки.

На практических занятиях экипажи истребительной и армейской авиации на тренажерах воздушно-десантного комплекса отрабатывают действия парашютиста в воздухе. Используя макет вертолёта, осваивают порядок выполнения прыжка и приземления на различные поверхности днем и ночью.

Для получения допуска к полетам и выполнения программы боевой подготовки летчикам, штурманам и бортмеханикам современных истребителей МиГ-29, ударных вертолетов Ми-24П и транспортных Ми-8МТ предстоит в полном объёме освоить программу парашютно-десантной, поисково-спасательной подготовки и совершить более 10 прыжков с парашютом.

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