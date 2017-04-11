11.04.2017 (10:05)

В мотострелковом соединении ЮВО в Чечне началось тактическое учение с боевой стрельбой

В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном на территории Чеченской Республики, началось тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Гвардейский.

Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников лично проконтролировал порядок проведения учения с мотострелковыми подразделениями в ночных условиях. Первыми на огневой рубеж вышли командиры батальонов.

«Чтобы добиться высоких результатов боевой подготовки в подчиненных воинских частях, офицеры должны на личном примере демонстрировать отличные результаты профессиональной выучки», – потребовал командующий войсками округа.

Зачетные стрельбы из штатного вооружения в ночных условиях выполнили более 500 военнослужащих мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений соединения.

Огневое поражение объектов условного противника осуществлялось дивизионами самоходной и реактивной артиллерии, в том числе оснащенных «Мста-СМ», РСЗО «Град». Кроме того стрельба велась из танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового оружия.

В рамках контрольной проверки мотострелкового соединения тактическое учение завершится выполнением задач по отработке действий подразделений в различных видах боя, включая блокирование и уничтожение условного противника с применение армейской авиации.

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