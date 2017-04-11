11.04.2017 (09:45)

Спасатели Каспийской флотилии в ходе учения потушили пожар и спасли экипаж условно поврежденного корабля

С отрядом аварийно-спасательных судов службы поисковых и аварийно-спасательных работ (СПАСР) Каспийской флотилии проведено учение по оказанию помощи надводному кораблю, получившему повреждения, с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

В учении приняли участие экипажи нового спасательного буксира «СБ-738», поступившего в состав флотилии в августе прошлого года, и рейдовых водолазных катеров «РВК 946» и «РВК 933». Роль аварийного корабля выполнял малый ракетный корабль (МРК) «Град Свияжск».

По легенде учения МРК «Град Свияжск», выполняющий задачи в море, подвергся атаке условного воздушного противника. В результате произошло возгорание на палубе и во внутренних помещениях. Экипажу собственными силами не удалось справиться с пожаром, к нему на помощь вышел отряд спасательных судов.

При подходе к аварийному кораблю экипаж «СБ-738» произвел подачу воды из лафетных стволов на верхнюю палубу, на борт была высажена аварийно-спасательная группа, которая, используя пожарное оборудование, произвела заливку очага возгорания пеной и ликвидировала оставшиеся источники огня.

По следующей вводной корабль в ходе морского боя получил попадание ниже ватерлинии, доступ к пробоинам изнутри корпуса корабля затруднён, командир запросил помощь на проведение водолазных работ.

Экипажи двух РВК выдвинулись к аварийному кораблю. Под воду были спущены водолазные партии. Находясь под водой, водолазы провели разведку повреждений корпуса и выполнили заделку пробоин клиньями с установкой специальных пластырей.

Также в ходе учения спасатели отработали вопросы поиска и спасения личного состава с аварийного корабля с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи и их подъёмом на борт спасательного судна.

Учение проведено в рамках контрольной проверки отряда аварийно-спасательных судов службы поисковых и аварийно-спасательных работ Каспийской флотилии за зимний период обучения.

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