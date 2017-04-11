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11.04.2017 (09:23)

На Чебаркульском полигоне впервые прошли соревнования по военному ралли

Соревнования по военному ралли впервые прошли на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа в Челябинской области. Этот вид состязаний в 2017 году включен в программу Армейских международных игр.

В состязаниях приняли участие десять команд из воинских частей, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, в каждой из которых по семь человек. Военнослужащие на армейских грузовиках «Урал», «КамАЗ» и внедорожниках УАЗ соревновались в скоростном прохождении трассы протяжённостью 20 км по пересечённой местности. Экипажи на маршруте ориентировались с помощью новейших навигационных систем «Орион», поступившей в этом году на вооружение военного округа.

Победителем стала команда из Еланского окружного учебного центра (Свердловская область), которая на трех видах техники преодолела трассу за 40 минут 15 секунд.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Сухопутные войска , Соревнования , Армейские международные игры , Военное ралли
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