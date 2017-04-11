Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.04.2017 (07:39)

Спортсмены Тихоокеанского флота стали чемпионами округа по смешанному боевому единоборству

В спортивном комплексе «Звездный» в Петропавловске-Камчатском состоялся чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству. В турнире приняли участие 38 лучших спортсменов Дальнего Востока. 

В соревнованиях успешно выступили военнослужащие соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота (ТОФ). Старшина 2 статьи Шамиль Дибиров в весовой категории до 61,2 кг занял почетное второе место. В весовой категории до 70 кг места на пьедестале достались матросу контрактной службы Мураду Гасайниеву, ставшему чемпионом, и старшине 2 статьи Али Гасангусайниеву, завоевавшему серебряную награду. Победы тихоокеанцев позволят им выступить на всероссийских соревнованиях, где они будут представлять не только Тихоокеанский флот, но и весь Дальний Восток России.

Самым титулованным спортсменом в этом виде единоборств является морской пехотинец Шамиль Абдуллаев, который имеет звание чемпиона мира по ММА, три титула победителя чемпионата России по ММА и титул чемпиона Европы.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Военно-прикладной спорт , Спорт , Восточный военный округ , Социальное развитие , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false