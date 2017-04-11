11.04.2017 (06:46)

Курсанты и преподаватели ДВОКУ приняли участие в «Тотальном диктанте»

Курсанты, офицеры управления и профессорско-преподавательский состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приняли участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Принять участие в мероприятии, которое прошло на специальной закрытой площадке ДВОКУ, смогли все желающие. Все участники хотели проверить свои знания правил орфографии и пунктуации, а также показать высокий уровень владения русским языком.

В этом году число участников «Тотального диктанта» от ДВОКУ увеличилось и составило более 70 человек.

Справочно:

Итоги онлайн-диктантов станут доступны в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта» 10 апреля. Все части текста будут подробно разобраны членами экспертного совета акции.

10 апреля в 19.00 мск разбор третьей части текста проведет Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук. 11 апреля в 16.00 мск разбор второй части диктанта проведет Наталья Кошкарева, председатель экспертного совета «Тотального диктанта», доктор филологических наук.

12 апреля в 13.30 мск будет разобрана первая часть текста. Разбор проведет профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ, доктор филологических наук Людмила Горбунова.

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