Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

11.04.2017 (06:46)

Курсанты и преподаватели ДВОКУ приняли участие в «Тотальном диктанте»

Курсанты, офицеры управления и профессорско-преподавательский состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) приняли участие в ежегодной международной образовательной акции «Тотальный диктант».

Принять участие в мероприятии, которое прошло на специальной закрытой площадке ДВОКУ, смогли все желающие. Все участники хотели проверить свои знания правил орфографии и пунктуации, а также показать высокий уровень владения русским языком.

В этом году число участников «Тотального диктанта» от ДВОКУ увеличилось и составило более 70 человек. 

Справочно:

Итоги онлайн-диктантов станут доступны в личном кабинете на сайте «Тотального диктанта» 10 апреля. Все части текста будут подробно разобраны членами экспертного совета акции.

10 апреля в 19.00 мск разбор третьей части текста проведет Владимир Пахомов, главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук. 11 апреля в 16.00 мск разбор  второй части диктанта проведет Наталья Кошкарева, председатель экспертного совета «Тотального диктанта», доктор филологических наук.

12 апреля в 13.30 мск будет разобрана первая часть текста. Разбор проведет профессор кафедры русского языка и общего языкознания ИГУ, доктор филологических наук Людмила Горбунова.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военное образование , Социальное развитие
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false