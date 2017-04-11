11.04.2017 (05:33)

В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с подразделениями специального назначения ВВО

В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с подразделениями специального назначения Восточного военного округа (ВВО). Военные разведчики отрабатывали учебно-боевые задачи в тылу условного противника.

В ходе учения военнослужащие десантировались с вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 900 метров на современных парашютных системах «Арбалет». После приземления в тылу условного противника группы спецназа отработали задачи по маскировке парашютов и совершили марш-бросок в заданный район, где блокировали автоколонну условного противника и захватили важную документацию.

При отходе к точке сбора военнослужащим пришлось вступить в бой с преследующими их подразделениями условного противника, а также отработать задачи по оказанию первой медицинской помощи раненным и их эвакуации.

В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц техники. Подобные учения с различными сценариями проводятся регулярно в целях интенсификации боевой подготовки подразделений специального назначения ВВО.

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