11.04.2017 (05:33)
В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с подразделениями специального назначения ВВО
В Хабаровском крае завершилось тактическое учение с подразделениями специального назначения Восточного военного округа (ВВО). Военные разведчики отрабатывали учебно-боевые задачи в тылу условного противника.
В ходе учения военнослужащие десантировались с вертолетов Ми-8АМТШ с высоты 900 метров на современных парашютных системах «Арбалет». После приземления в тылу условного противника группы спецназа отработали задачи по маскировке парашютов и совершили марш-бросок в заданный район, где блокировали автоколонну условного противника и захватили важную документацию.
При отходе к точке сбора военнослужащим пришлось вступить в бой с преследующими их подразделениями условного противника, а также отработать задачи по оказанию первой медицинской помощи раненным и их эвакуации.
В учении было задействовано более 100 военнослужащих и 10 единиц техники. Подобные учения с различными сценариями проводятся регулярно в целях интенсификации боевой подготовки подразделений специального назначения ВВО.