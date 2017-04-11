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11.04.2017 (00:14)

Пилотажной группе ВКС «Беркуты» 25 лет

Фото Видео

Сегодня исполняется 25 лет уникальной и единственной в своем роде авиационной группе высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) «Беркуты», выполняющей полеты на современных боевых вертолетах Ми-28Н «Ночной охотник».

11 апреля 1992 года созданная пилотажная группа на аэродроме Кубинка совершила первые демонстрационные полёты, приняв участие в воздушно-спортивном празднике, посвящённом Дню космонавтики.

За четверть века экипажи «Беркутов» стали постоянными участниками военных парадов на Красной площади, Московского авиакосмического салона МАКС, конкурса «Авиадартс», международного военно-технического форума «Армия» и других мероприятий. Летчики авиагруппы принимали участие в воздушных показах в городах Воронеж, Самара, Рязань, Тула, Владимир, Тверь, Геленджик, Ржев, Сызрань и многих других.

Сегодня авиационную группу высшего пилотажа возглавляет начальник Центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации полковник Андрей Попов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , ВВС , Юбилеи , Праздники , Авиационные группы высшего пилотажа , ВКС
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