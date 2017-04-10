10.04.2017 (21:24)

Олимпийские чемпионы ЦСКА проведут занятие по производственной гимнастике с сотрудниками клуба

Первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике подполковник Светлана Хоркина, заместитель начальника клуба по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун продемонстрируют сотрудникам клуба комплексы разминочных упражнений.

В проведении занятия, приуроченного к наступающему Дню космонавтики, примет участие лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор Виктор Горбатко.

Напомним, что в сентябре 2016 года Общественная палата РФ выступила с обращением к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с предложением ввести на предприятиях производственную гимнастику. Необходимость занятий производственной гимнастикой авторы инициативы объяснили большим количеством болезней сердечно-сосудистой системы, вызванных малоподвижным образом жизни.

«Армейцы поддерживают идею возрождения производственной зарядки на предприятиях, чтобы сохранить хорошую физическую форму, не болеть и достигать высоких результатов в служебной деятельности. Необходимо заниматься спортом, физическими упражнениями и закаляться, ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь человека на один час», – отметили организаторы мероприятия.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице