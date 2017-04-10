10.04.2017 (22:32)
Слушатели выпускного курса Военной академии Генерального штаба ВС РФ приняли участие в командно-штабной игре
В Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством начальника академии генерал-лейтенанта Сергея Кураленко проведена стратегическая командно-штабная военная игра (СКШВИ) со слушателями выпускного курса.
На фоне учебной оперативно-стратегической обстановки со слушателями отрабатывались вопросы урегулирования кризисных ситуаций и решения задач обеспечения военной безопасности государства.
Главной особенностью СКШВИ являлось участие слушателей других академий Министерства обороны Российской Федерации. Это позволило сформировать из числа обучаемых органы военного управления на трех уровнях – стратегическом, оперативном и тактическом. В качестве посредников при органах военного управления выступал профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений.
СКШВИ впервые проведена в Центре военных игр, введенном в эксплуатацию в соответствии с Планом развития академии. Данный центр оснащен современными мультимедийными и аудиовизуальными средствами отображения информации российского производства.
В своей работе на учебных пунктах управления слушатели применяли современные программные средства поддержки принятия решений. Кроме того, в ходе игры проводилась апробация перспективных средств специального программного обеспечения, включая модели оценки военно-политической обстановки и операции межвидовой группировки войск.