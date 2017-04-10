10.04.2017 (23:00)

На пленарном заседании IV Московской конференции по международной безопасности обсудят тенденции развития институтов европейской безопасности

26 апреля 2017 года в рамках IV Московской конференции по международной безопасности состоится пленарное заседание Европейская безопасность: перспективы и тенденции.

В рамках заседания планируется обсудить трансформацию институтов евроатлантической безопасности, взаимодействие России и НАТО, потенциал ОБСЕ в укреплении доверия и минимизации рисков, а также предотвращение инцидентов и открытость и меры доверия в военной сфере. В конце состоится дискуссия на тему «Преодоление кризиса: важность диалога военных».

На заседание выступят министры оборон различных стран, а также известные политические и общественные деятели.

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес, как в России, так и за рубежом.

На сайте Минобороны России будет осуществляться онлайн-трансляция конференции.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице