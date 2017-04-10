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10.04.2017 (21:50)

Процесс испытания перспективных образцов вооружения идёт согласно утвержденным графикам

В рамках Государственной программы вооружения-2020 выполнена разработка ряда новейших образцов вооружения, самыми яркими из которых являются основной боевой танк «Армата», боевая машина пехоты «Курганец», бронетранспортер «Бумеранг», многофункциональный истребитель Т-50 и другие.

Применение перспективных отечественных технологий и инновационных материалов позволили выработать единый подход для конструкций корпусов, моторно-трансмиссионных установок, систем управления и вооружения, перспективных образцов. Их системы вооружения размещены на унифицированных межвидовых платформах. Данные образцы оснащены системами защиты от всех видов противотанкового оружия существующего в настоящее время.

Что касается Т-50, данный комплекс является перспективным многофункциональным авиационным комплексом, предназначенным для смены самолетов 4-го поколения.

Важный этап испытаний, который сейчас проходит перспективный многофункциональный авиационный комплекс Т-50, проходит на базе 929 ГЛИЦ Минобороны России. Отработка и оценка систем самолета, интеграция авиационных средств поражения, в том числе управляемых ракет классов «воздух-воздух», «воздух-поверхность» подтверждают все боевые качества Т-50.

В настоящее время продолжаются испытания указанных образцов в плановом порядке для подтверждения всего комплекса требований, установленных в ТТЗ на их разработку.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
ВВТ , Танки , Самолеты , Перевооружение
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