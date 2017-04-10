10.04.2017 (21:01)

Жюри продолжает отбор победителей из более 600 претендентов в фестивале прессы «Медиа-АС-2017»

Более 600 претендентов из округов прошли в финал конкурса-фестиваля прессы «Медиа-АС-2017». Награждение лучших пройдет в мае 2017 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Так как в конкурсном отборе приняли участие небывалое число сотрудников информационных агентств, радиостанций, интернет-изданий, телевизионных и печатных СМИ, фотографов и многих других, внесших значительный вклад в укрепление позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации из практически всех регионов России, жюри приняло решение в некоторых номинациях наградить нескольких претендентов.

Итоги окружного этапа конкурса уже «Медиа-Ас-2017» уже размещены в специальном разделе на официальном сайте Минобороны России. В нем представлены биографические данные участников, творческие характеристики журналистов, а также их материалы, выигравшие в конкурсе. Победителями стали 47 журналистов со всей страны.

Отбор работ проводился по девяти номинациям, при оценке учитывался уровень профессионализма, актуальность темы и выразительность языка изложения. Жюри выбрали самые лучшие материалы на военную, военно-историческую и патриотическую тематику.

Теперь победители окружного этапа вместе с участниками из Москвы смогут принять участие в финальном конкурсном отборе. Награждение лучших пройдет в мае 2017 года в Атриуме Национального центра управления обороной Российской Федерации.

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