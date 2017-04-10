10.04.2017 (20:33)

В Сланцах Ленинградской области в День города прошла военно-патриотическая акция

Во время празднования очередной годовщины со дня основания города Сланцы в Ленинградской области, на центральной площади прошло военно-патриотические шоу с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи и экипировки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

На месте проведения акции был представлен наземный показ военной техники артиллерийских и мотострелковых подразделений, зенитных ракетных и радиотехнических войск ЗВО, среди которых бронеавтомобили «Тигр», самоходная установка «Нона-К», противотанковое орудие «Рапира», бронетранспортер БТР-80, беспилотники «Орлан-10» и «Тахион», а также минометы различного типа и калибра.

Там же были установлены мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и информационные центры. В течение дня все желающие могли посетить несколько тематических стендов и площадок, где можно было получить консультации по вопросам денежного довольствия, медицинского и продовольственного обеспечения, ознакомиться с перечнем и особенностями воинских специальностей, а также пройти предварительный отбор на военную службу по контракту.

Всего за целый день на военно-патриотическом празднике побывало более 6,5 тыс. граждан, каждый из которых мог подкрепиться горячей кашей и сладким чаем, приготовленными военнослужащими подразделения материально-технического обеспечения.

Кроме того, в этот день было положено начало новой традиции, которую открыл командир 6 армии ЗВО генерал-майор Андрей Кузьменко. Он передал одной из городских школ копию боевого знамени Победы. В будущем такой символ военнослужащие передадут каждой школе.

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