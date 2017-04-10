10.04.2017 (20:00)

В 2017 году в войска поступит более 118 тыс. единиц пожарно-технической продукции

В 2017 году в рамках Гособоронзаказа для обеспечения пожарных команд в войска поступит более 118 тыс. единиц пожарно-технической продукции.

В частности, будет закуплено 16 тыс. напорных пожарных рукавов различного диаметра, более 15 тыс. порошковых и углекислотных огнетушителей, пожарные переносные мотопомпы, около 1,6 тыс. тонн пенообразователя.

Кроме того, для обеспечения подразделений пожарной охраны Вооруженных Сил Российской Федерации в войска поступят более 100 новых пожарных автомобилей: пожарные автоцистерны АЦ-6-40, АЦ-8-40, АЦ-32-40/4, аэродромные пожарные автомобили АА-8-60, и автолестница-52 (АЛ-52).

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