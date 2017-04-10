10.04.2017 (19:00)

В Вооруженных Силах продолжается подготовка к военным парадам 9 мая

Более 130 тыс. военнослужащих Вооруженных Сил России и представителей различных силовых ведомств продолжают подготовку к военным парадам 9 мая, выполнению артиллерийских салютов и других торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

География тренировок охватывает всю территорию страны от Владивостока до Калининграда. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в городах-героях Волгограде, Керчи, Москве, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле.

Парадные расчеты пройдут также по улицам Астрахани, Белогорска, Владивостока, Владикавказа, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Новосибирска, Новочеркасска, Ростова-на-Дону, Самары, Североморска, Симферополя, Ставрополя, Улан-Удэ, Уссурийска, Хабаровска, Читы и Южно-Сахалинска.

Торжественные мероприятия состоятся еще в 347 городах, где дислоцируются соединения и воинские части Вооруженных Сил России, а также в городах воинской славы.

В праздничных мероприятиях примет участие более 90 тыс. военнослужащих и свыше 40 тыс. представителей других силовых ведомств, кадетских корпусов, военно-патриотического движения «Юнармия», а также ветераны Великой Отечественной войны.

На парадах и статических выставках будет задействовано более 2 тыс. единиц военной и специальной техники, 118 летательных аппаратов, 9 кораблей.

Наиболее масштабные военные парады пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Начало — 10:00 по местному времени.

Вечером в 22:00 в городах будут произведены салюты тридцатью залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий из салютных установок.

Во многих городах в ходе торжественных мероприятий будут задействованы армейские полевые кухни, где участники праздничных мероприятий смогут попробовать «фронтовую» кашу и горячий чай.

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