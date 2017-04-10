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10.04.2017 (18:45)

Экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО совершили перелет на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Экипажи оперативно-тактической и армейской Западного военного округа (ЗВО), впервые принимающая участие в параде, посвященном 72-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, осуществили перелет на оперативные аэродромы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Звено истребителей МиГ-29СМТ Курского истребительного авиаполка совершили беспосадочный перелет на аэродром Левашово.

В свою очередь, шесть ударных вертолетов Ка-52 и пара транспортных вертолетов Ми-26 осуществили перелет с Псковской области на аэродром Пушкин.

Остальные участники воздушного показа будут взлетать с аэродромов постоянного базирования и осуществлять сбор над акваторией Финского залива.

С 14 апреля летчики приступят к тренировкам над аэродромом Левашово Ленинградской области, а в небе над Дворцовой площадью – 4 и 7 мая.

В воздушном показе примут участие наиболее опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134 — всего более 40 единиц авиационной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Авиация , Западный военный округ
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