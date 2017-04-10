10.04.2017 (18:33)

Специалисты РЭБ российской военной базы в Таджикистане в ходе тренировки заглушили связь условного противника

На 201-й российской военной базе в Таджикистане проходит тренировка со специалистами подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Основное внимание уделяется использованию модернизированного оборудования радиоэлектронной борьбы в горных ущельях.

Военнослужащие подразделения РЭБ выполнили в полевых условиях ряд специальных задач по развертыванию средств радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех средствам связи, используя новый комплекс «Леер-2» на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».

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