10.04.2017 (18:18)

Вернувшемуся с МКС космонавту Сергею Рыжкову вручат букет багульника из Забайкалья от сослуживцев из ЦВО

Представители авиационных сил, средств поиска и спасения Центрального военного округа встретят космонавта Сергея Рыжикова, который возвращается сегодня на Землю на корабле «Союз-МС-02», букетом цветущего багульника из Забайкалья. Такой сюрприз для члена экипажа МКС устроят сослуживцы, с которыми Сергей Рыжков проходил военную службу в Читинской области.

Еще нераспустившийся веточки кустарника доставили почтой сначала до Екатеринбурга, а сегодня багульник, доставленный в Казахстан, зацвел.

10 апреля на корабле «Союз-МС-02» на Землю возвращаются российские космонавты Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. В космос они отправились 19 октября 2016 года. Таким образом, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 173 суток.

Сергей Рыжиков — российский космонавт, родившийся в Татарстане, а детство провел в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. С 1997 по 2012 год служил летчиком, старшим летчиком и командиром авиазвена гвардейского истребительного авиационного полка 14-й воздушной армии в Читинской области.

Дежурство по посадке спускаемого аппарата организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.

Летчики авиабаз Свердловской и Челябинской областей за последние 10 лет участвовали в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.

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