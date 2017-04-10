10.04.2017 (17:05)

Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом посетит делегация чилийских ВМС

Делегация чилийских ВМС под руководством командующего Военно-морскими силами Республики Чили адмирала Энрике Ларраньяги Мартина с 11 по 14 апреля посетит Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом.

В соответствии с его программой предусмотрена встреча чилийских гостей с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым.

Планируется, что в ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества двух стран в военно-морской области.

Помимо этого, во время пребывания в Санкт-Петербурге делегация чилийских ВМС посетит Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, судостроительные предприятия, побывает на борту кораблей новых проектов.

Для военных моряков из Чили будет организована обширная культурная программа, знакомство с экспозициями Центрального военно-морского музея, мемориальными комплексами города на Неве, в том числе Пискаревского кладбища, посещение крейсера «Аврора».

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