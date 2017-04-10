10.04.2017 (17:05)
Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом посетит делегация чилийских ВМС
Делегация чилийских ВМС под руководством командующего Военно-морскими силами Республики Чили адмирала Энрике Ларраньяги Мартина с 11 по 14 апреля посетит Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом.
В соответствии с его программой предусмотрена встреча чилийских гостей с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым.
Планируется, что в ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы сотрудничества двух стран в военно-морской области.
Помимо этого, во время пребывания в Санкт-Петербурге делегация чилийских ВМС посетит Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, судостроительные предприятия, побывает на борту кораблей новых проектов.
Для военных моряков из Чили будет организована обширная культурная программа, знакомство с экспозициями Центрального военно-морского музея, мемориальными комплексами города на Неве, в том числе Пискаревского кладбища, посещение крейсера «Аврора».