Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

10.04.2017 (17:05)

Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом посетит делегация чилийских ВМС

Делегация чилийских ВМС под руководством  командующего Военно-морскими силами Республики Чили  адмирала Энрике Ларраньяги Мартина с 11 по 14 апреля посетит Санкт-Петербург с первым в истории взаимоотношений флотов России и Чили визитом.

В соответствии с его программой предусмотрена встреча чилийских гостей с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Владимиром Королёвым.

Планируется, что  в ходе переговоров стороны обсудят состояние и перспективы  сотрудничества двух стран в военно-морской области.

Помимо этого, во время пребывания в Санкт-Петербурге делегация чилийских ВМС посетит Военно-морскую академию имени Н.Г. Кузнецова, судостроительные предприятия,  побывает на борту кораблей новых проектов.

 Для военных моряков из Чили будет организована обширная культурная программа, знакомство с экспозициями Центрального военно-морского музея, мемориальными комплексами города на Неве, в том числе Пискаревского кладбища, посещение крейсера «Аврора».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военно-Морской Флот , Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false