10.04.2017 (16:52)

В апрельском номере «Военной мысли» военные ученые обсуждают пути развития Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства России

Проблемы и направления развития Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (ФСР и КВП), а также аэронавигационной системы (АНС) страны в условиях создания воздушно-космической обороны России – одна из ключевых тем очередного номера журнала «Военная мысль».

Авторы статьи говорят о возрастании угроз безопасности Российской Федерации в воздушном пространстве, а также о необходимости создания ФСР и КВП как межведомственной системы двойного назначения, которая могла бы обеспечивать обороноспособность страны и одновременно организовывать воздушное движение над территорией РФ.

Ученые анализируют результаты мероприятий по совершенствованию ФСР и КВП в рамках федеральной целевой программы «Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2015 годы)» и показывают на конкретных примерах, что заявленные в программе цели в основном достигнуты.

Однако существуют и некоторые научно-технические проблемы развития ФСР и КВП, утверждают авторы статьи. Это позволило им обосновать дальнейшие основные направления развития системы в условиях создания системы воздушно-космической обороны (ВКО) и аэронавигационной системы (АНС) Российской Федерации в 2016-2025 годах.

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