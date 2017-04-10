10.04.2017 (16:42)

Соединения и части 1-й танковой армии ЗВО приведены в высшие степени боевой готовности в рамках контрольной проверки

Сегодня в рамках контрольной проверки за зимний период обучения в соответствии с решением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Андрея Картаполова соединения и воинские части 1-й танковой армии, дислоцированные в Московской области, а также военные комиссариаты Московской и Нижегородской областей приведены в высшие степени боевой готовности.

В настоящее время подразделения на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где с ними проведут контрольные занятия по боевой подготовке.

На специализированном полигоне в Московской области уже развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени устойчивый обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО.

Главная цель проверки – определение способности войск выполнять боевые задачи по предназначению.

К проверке привлечены управление армии, танковые, артиллерийские, мотострелковые соединения, зенитный ракетный полк, а также бригада материально-технического обеспечения, всего – более 5,5 тыс. военнослужащих. Задействовано около 1,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Завершатся мероприятия в конце текущей недели.

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