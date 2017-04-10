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10.04.2017 (16:09)

В Мурманске ведется строительство комплекса зданий филиала Нахимовского военно-морского училища

Первые 240 человек начнут обучение в новом филиале Нахимовского военно-морского училища 1 сентября этого года. По два класса пятых, шестых и седьмых. 

Комплекс зданий филиала Нахимовского военно-морское училища на 560 мест будет построен в два этапа. В первую очередь возводятся трехэтажный учебно-административный корпус площадью около 15 тыс. кв. метров, столовая со встроенными помещениями дополнительного образования, трехэтажный спальный корпус на 240 мест, крытый спортивный комплекс с залами для игровых видов спорта, гимнастики, спортивных единоборств, тренажерным залом и медпунктом. 

На втором этапе будут построены спальный корпус, спортивный комплекс с бассейном и ледовым катком, крытый спортивный комплекс с трибунами и площадкой для игры в мини-футбол и тир. 

Кроме того, это первое Нахимовское военно-морское училище, в котором запланировано создание класса подводной робототехники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военное образование
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