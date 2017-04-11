11.04.2017 (00:00)

Группа инспекторов России посетит военный объект вооруженных сил Великобритании

Как сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности группа инспекторов России планирует посетить в целях оценки военный объект вооруженных сил Великобритании. Инспекция пройдет 11 апреля.

Подобные мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и техники.

В ходе посещения российские специалисты посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения в мирное время, получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице