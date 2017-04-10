10.04.2017 (15:52)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье началась контрольная проверка за зимний период обучения
Сегодня в подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) начались плановые мероприятия контрольной проверки за зимний период обучения.
В течение недели военнослужащим предстоит сдавать зачеты, выполнять нормативы и упражнения по огневой, тактической, инженерной физической, общественно-государственной подготовке и другим предметам боевой подготовки.
Контрольной проверке предшествовали практические занятия, в ходе которых военнослужащие продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.
Контрольные проверки проводятся не менее двух раз в год во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа в целях изучения способности подразделений качественно выполнять задачи по предназначению.