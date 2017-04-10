10.04.2017 (15:28)

На Северном флоте проводится контрольная проверка объединения ВВС и ПВО за зимний период обучения

Сегодня под руководством командующего Северным флотом (СФ) вице-адмирала Николая Евменова началась плановая контрольная проверка объединения ВВС и ПВО СФ за зимний период обучения.

В ходе проверки особое внимание уделяется оценке боевой готовности соединений и частей армии ВВС и ПВО, а также уровня их взаимодействия с остальными силами СФ при решении поставленных задач.

В рамках проверки соединения и части армии выполнят ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз СФ, воздушному прикрытию сил флота, находящихся в море, а также по организации взаимодействия с войсковой и корабельной ПВО, приданными подразделениями и силами.

На отдельных этапах проверки будут проведены контрольные учения по проверке противолодочной подготовки экипажей самолётов и вертолётов. Экипажам предстоит выполнить боевые упражнения по нанесению авиационных ударов с практическим бомбометанием на полигоне в Мурманской области, а также продемонстрировать навыки перехвата авиации условного противника и ведения воздушного боя.

Завершится проверка учением, в котором примут участие экипажи самолётов и вертолётов всех авиационных соединений и частей, входящих в объединение ВВС и ПВО флота.

В рамках проверки также будет проанализировано состояние материально-технической базы, вооружения, летательных аппаратов и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, знание личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов.

Всего к проверке привлечено несколько тысяч военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе новые палубные истребители МиГ-29К, корабельные истребители Су-33, истребители-перехватчики МиГ-31, другие летательные аппараты, а также зенитные ракетные системы С-400 «Триумф и С-300 «Фаворит», обеспечивающие защиту основных военно-морских баз СФ.

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