10.04.2017 (15:11)

Йошкар-Олинское соединение РВСН сдает контрольную проверку за зимний период обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2017 учебного года.

В Йошкар-Олинском ракетном соединении (Республика Марий Эл) началась контрольная комплексная проверка под руководством командующего Владимирской ракетной армии генерал-майора Игоря Фазлетдинова.

Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, также проведены зачеты по предметам боевой подготовки.

В ходе контрольной проверки внезапно будут привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке, для решения учебно-боевых задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.

Всего в РВСН к контрольным комплексным проверкам и учениям по итогам зимнего периода обучения привлечено более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1000 единиц техники.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице