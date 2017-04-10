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10.04.2017 (15:11)

Йошкар-Олинское соединение РВСН сдает контрольную проверку за зимний период обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам зимнего периода обучения 2017 учебного года.

В Йошкар-Олинском  ракетном соединении (Республика Марий Эл)  началась контрольная комплексная проверка под руководством командующего Владимирской ракетной армии генерал-майора Игоря Фазлетдинова.

Воинские части и подразделения ракетного соединения будут проверены по всем составляющим и критериям  боевой готовности, боевого дежурства, морально-психологическому состоянию личного состава, противодействию терроризму, также проведены зачеты по предметам боевой подготовки.

В ходе контрольной проверки внезапно будут привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке,  для решения учебно-боевых задач в интересах  боевой готовности  проверяемых подразделений.

Всего в РВСН к  контрольным комплексным проверкам и учениям по итогам зимнего периода обучения привлечено  более 10 тыс.  военнослужащих, задействовано 1000 единиц техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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