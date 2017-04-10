10.04.2017 (14:50)

В Севастополе в военном параде, посвященном Дню Победы, примут участие 1300 военнослужащих

Парад войск Севастопольского гарнизона, посвященный Дню Победы, пройдет в центре города на площади, носящей имя адмирала Павла Степановича Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина. Командующим парадом назначен командир отдельной бригада морской пехоты полковник Дмитрий Усков. Принимать парад будет командующий флотом адмирал Александр Витко.

По центральной улице города под аккомпанемент сводного оркестра центра обеспечения управления флота и военного оркестра Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова в составе пяти батальонов и пяти парадных рот пройдут военнослужащие органов военного управления флота, Крымской военно-морской базы, соединения надводных кораблей, морской авиации, отдельной бригады морской пехоты, армейского корпуса, входящего в состав флота, отдельной береговой ракетной бригады, истребительного авиационного полка и зенитного ракетного полка ВВС и ПВО Южного военного округа, а также личный состав войск национальной гвардии и МЧС Севастополя.

Впервые в параде примут участие члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В составе трех рот пройдут севастопольские школьники, представители Международного детского центра «Артек» и кадеты Севастопольского президентского кадетского училища.

Всего к участию в параде будет привлечено более 1000 тыс. военнослужащих Министерства обороны и около 200 военнослужащих других силовых ведомств.

В механизированной части планируется задействовать более 30 единиц боевой техники отдельной бригады морской пехоты, отдельной бригады береговой обороны, отдельной береговой ракетной бригады и артиллерийского полка, среди которых бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-300, зенитный ракетный комплекс «Панцирь», буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30» и боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».

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