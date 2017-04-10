10.04.2017 (14:28)

На Балтийском флоте идёт подготовка к военному параду в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В Калининграде на плацу Балтийского военно-морского института имени адмирала Ф.Ф.Ушакова (БВМИ) начались тренировки пеших парадных расчетов, участвующих в военном параде в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота и более 600 представителей других силовых ведомств, в том числе парадные расчеты внутренних войск МВД России, курсанты Калининградского юридического института, Калининградского пограничного института ФСБ РФ.

В механизированной колонне будет задействовано около 50 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и частей Балтийского флота.

Впервые зрители увидят пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Военная техника на параде будет представлена бронетранспортерами БТР-82А, зенитными ракетными комплексами, бронированными разведовательно-дозорными машинами, современными модификациями фронтовых «Катюш» — реактивными системами залпового огня «Град», многоосными тяжелыми тягачами.

Всего планируется провести 10 тренировок парадных расчетов на территории БВМИ, четыре тренировки и генеральную репетицию на площади Победы.

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