10.04.2017 (14:57)

Авиация ВКС готовится к воздушной части военного парада, посвященного Дню Победы

Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) приступили к проведению тренировок воздушной части парада на Красной площади совместно с пешей и механизированной колоннами в Алабине.

В текущем году в нем примут участие 72 экипажа. Задействована следующая авиационная техника: стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М.

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде будет использоваться 8 аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.

Полеты экипажей армейской авиации пройдут на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота будет составлять от 300 до 500 метров, а скорость около 500 километров в час.

Группа парадного строя авиации ВКС выполнит 7 совместных тренировок с пешей и механизированной колоннами в Алабинском гарнизоне, а также 2 пролета над Красной площадью.

Открывать воздушную часть парада будут вертолеты Ми-26 и Ми-8, в группе парадного строя экипажи дальней авиации Ил-78 и Ту-160 выполнят имитацию дозаправки в воздухе, летчики Липецкого авиацентра пролетят в составе «тактического крыла» из 10 самолетов Су-35С, Су-34 и Су-27. Впервые в составе «кубинского бриллианта» экипажи пилотажной группы «Русские витязи» выполнят полет на истребителях Су-30СМ.

Завершатся тренировки воздушной части парада генеральной репетицией, которая пройдет 7 мая на Красной площади.

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