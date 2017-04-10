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10.04.2017 (13:04)

Корабли Балтийского флота осуществили поиск и уничтожение субмарины условного противника

В отряде кораблей Балтийского флота, выполняющем задачи дальнего похода, прошло противолодочное учение, в ходе которого боевые расчеты корветов «Бойкий», «Сообразительный» с помощью штатных средств обнаружения осуществили поиск условной субмарины противника.  

Кроме этого, подразделения морских пехотинцев, находящиеся на кораблях отряда, провели тренировки по отражению атаки условных террористов, а также выполнили стрельбы из штатного оружия по морским мишеням.

Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 морской авиации флота, базировавшиеся на корветах, проведут полеты над акваторией Атлантики, отработают поиск подводных лодок условного противника и обнаружение надводных целей.

Отряд кораблей покинул Военную гавань города Балтийска 7 апреля и взял курс в Северную Атлантику, где отработает комплекс учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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