10.04.2017 (14:13)

В Санкт-Петербурге будет заложен очередной корабль противоминной обороны с уникальными возможностями

20 апреля в Санкт-Петербурге на ОАО «Средне-Невский судостроительный завод» будет заложен 4-й корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 для ВМФ России.

Приказом Главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва кораблю будет присвоено имя известного отечественного судостроителя Владимира Емельянова.

Как отметил заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, «обновление минно-тральных сил ВМФ находится в постоянном поле зрения Главного командования ВМФ».

Это связано с повышением интенсивности боевой учебы сил флота в составе группировок и отрядов. К кораблям этого класса предъявляются высокие требования. От них зависит эффективность выхода из пунктов базирования боевых кораблей и их развертывание в морских акваториях.

Корабль проекта 12700 предназначен для противоминной защиты морских баз, прибрежных морских территорий, обнаружения и уничтожения мин всех типов, обеспечения противоминной защиты кораблей на переходе морем, собственной экономической зоны и месторождений полезных ископаемых в море, проведения противоминной разведки, постановки минных заграждений.

В периоды низкой вероятности минной угрозы корабли могут использоваться как для охраны водного района».

Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали, при этом масса значительно меньше.

В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.

В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит осуществлять поиск и обнаружение мин без малейшего риска для людей.

В перспективе планируется строительство около 20 кораблей противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России.

Корабли противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 проектируются ЦМКБ «Алмаз» и являются новым поколением кораблей ПМО. На базе опыта школы отечественного кораблестроения и передовых мировых тенденций в сфере противоминной обороны на кораблях этого проекта сформирован противоминный контур с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта — автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение корабля проекта 12700 составляет 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж более 40 человек.

Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Головной корабль проекта 12700 «Александр Обухов» уже выполняет задачи в составе ВМФ, два следующих корабля ПМО «Гергий Курбатов» и «Иван Антонов» находятся на разных этапах постройки.

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