10.04.2017 (13:58)

Военнослужащим ЗВО в 2017 году выделено на жилищные субсидии более 5,8 миллиардов рублей

Более 5,8 млрд рублей выделено в 2017 году ФГКУ «Северо-Западное региональное управление жилищного обеспечения» для предоставления жилищной субсидии военнослужащим Западного военного округа, что позволит обеспечить квартирами более 1000 семей военнослужащих.

Выбор жилищной субсидии в качестве способа обеспечения постоянным жильем позволяет военнослужащему приобрести жилое помещение в любом избранном месте жительства вне зависимости от наличия готового жилищного фонда Минобороны России.

Он может самостоятельно выбрать для себя вид и характеристики приобретаемого жилого посещения, а также привлечь для этого средства материнского капитала, собственные или кредитные средства.

Кроме того, жилищную субсидию можно использовать на приобретение строящегося жилья, при этом до завершения строительства семья военнослужащего не потеряет право на проживание в служебном жилом фонде Министерства обороны.

Сумма жилищной субсидии исчисляется для каждого военнослужащего индивидуально, в зависимости от выслуги лет в календарном исчислении, состава семьи, права на дополнительную площадь, а также норматива стоимости одного квадратного метра общей площади.

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