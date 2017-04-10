10.04.2017 (12:41)

Более 10 соединений и воинских частей ВВО подняты по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения

Более 10 соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) подняты по тревоге в рамках проводимой в войсках округа контрольной проверки за зимний период обучения.

Получив сигнал, соединения и воинские части в Республике Бурятия, Амурской и Сахалинской областях выдвинулись в назначенные районы, где с подразделениями будут проводиться контрольные занятия по предметам боевой полготовки.

Специальные комиссии под руководством командующих объединениями, начальников родов войск, служб и управлений округа оценивают боевую готовность, организацию боевого дежурства, боевую выучку военнослужащих, состояние вооружение и военной техники, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и правопорядка.

Контрольная проверка за зимний период обучения в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) проводится с 3 апреля. Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах и в пунктах постоянной дислокации на Сахалине, в Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия, Амурской и Еврейской автономной областях.

Оценку боеспособности соединения и воинские части округа получат по результатам тактических учений различного уровня, которые состоятся в конце апреля.

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