10.04.2017 (13:25)

Ансамбль имени А.В. Александрова триумфально выступил в Стамбуле

7 и 8 апреля легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова впервые в обновленном составе дал концерт в Стамбуле.

Выступление по традиции открывалось песней «Несокрушимая и легендарная», которая впервые была исполнена в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны. Турецкая публика услышала также и такие знаменитые, известные всему миру песни как «Калинка», «Дорогой длинною», «Вдоль по Питерской», «Ехал я из Берлина», «Смуглянка».

Специально для турецких слушателей ансамбль исполнил турецкий марш «Ceddin Deden» и песню «Cankkale Turkusu».

После каждой исполненной песни зрители благодарили ансамбль бурными аплодисментами.

В завершение концерта на сцену вышел народный артист СССР Иосиф Кобзон, который исполнил «Катюшу» и «День Победы».

Выступление в Стамбуле было первым заграничным представлением нового состава Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

В мае коллектив отправится в европейские гастроли.

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