10.04.2017 (13:15)

Летчики ЮВО отработали перебазирование на оперативные аэродромы в Забайкалье

Экипажи истребительной, бомбардировочной и транспортной авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили перебазирование на незнакомые оперативные аэродромы в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

В перелете было задействовано около 30 самолетов, в частности Су-30М2, Су-27СМ3, Су-30СМ и Су-34. Переброска авиации впервые была выполнена за одни сутки 8-часовым беспосадочным перелетом в составе нескольких авиагрупп на расстояние свыше 6 тыс. километров с дозаправками в воздухе, причём полёты продолжались и ночью.

Во время перебазирования летчики выполнили бомбометание на незнакомом авиационном полигоне, расположенном на Кольском полуострове, с патрульным сопровождением, расчисткой воздушного пространства и уничтожением условного воздушного противника истребительной авиацией.

В ходе бомбометания было израсходовано около 30 авиационных бомб. Контроль результатов применения авиационных средств поражения осуществлялось подразделением беспилотной летательной авиации.

Управление перебазированием было организовано специально созданной для этой цели системой пунктов управления с элементами автоматизации и применением самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и воздушного пункта управления.

Завершающий этап учения пройдет на полигоне Телемба в Республике Бурятия, где будет разыграно 15 различных эпизодов с применением более 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе С-300ПМ, «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.



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