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10.04.2017 (11:54)

Более 700 военнослужащих по контракту ВВО прошли интенсивную общевойсковую подготовку с «курсом выживания»

В Восточном военном округе (ВВО) с начала текущего года  более 700 военнослужащих по контракту  успешно прошли интенсивную общевойсковую подготовке с «курсом выживания». Около 100 из них — военнослужащие-женщины.

Подготовка организована на базе окружных учебных центров в Хабаровском крае и Забайкалье, где с военнослужащими по контракту проводятся практические занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и другим предметам.

На занятиях военнослужащие проходят «обкатку» танками, учатся преодолевать огненно-штурмовую полосу, которая включает более 15 различных препятствий. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Контрактник , Служба по контракту , Восточный военный округ , Специальная подготовка
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