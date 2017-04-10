10.04.2017 (11:54)

Более 700 военнослужащих по контракту ВВО прошли интенсивную общевойсковую подготовку с «курсом выживания»

В Восточном военном округе (ВВО) с начала текущего года более 700 военнослужащих по контракту успешно прошли интенсивную общевойсковую подготовке с «курсом выживания». Около 100 из них — военнослужащие-женщины.

Подготовка организована на базе окружных учебных центров в Хабаровском крае и Забайкалье, где с военнослужащими по контракту проводятся практические занятия по огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке, военной топографии и другим предметам.

На занятиях военнослужащие проходят «обкатку» танками, учатся преодолевать огненно-штурмовую полосу, которая включает более 15 различных препятствий.

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