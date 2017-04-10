10.04.2017 (11:38)

С начала текущего года на военную службу по контракту принято более 600 жителей Ставропольского края

С начала текущего года Ставропольским пунктом отбора граждан на военную службу по контракту направлено в войска более 600 человек, что на 20% выше показателей аналогичного периода предыдущего года.

В целях повышения популярности военной службы по контракту сотрудники пункта проводят разъяснительную и агитационную работу с населением в 35 муниципальных районах Ставропольского края.

Для принятия объективных кадровых решений пункты отбора граждан на военную службу по контракту в ЮВО оснащены всеми необходимыми современными информационными технологиями.

Каждый кандидат, еще не выбравший для себя воинскую специальность, сможет при помощи специальных планшетных компьютеров пройти профориентирующие интерактивные тесты, а также изучить вакантные должности из единой информационной базы пункта отбора.

Военные психологи пунктов отбора, соединений и воинских частей ЮВО также используют новые методики психологического изучения военнослужащих по контракту. Это связано как с ростом числа кандидатов из числа выпускников вузов, так и с необходимостью психологического обеспечения в период прохождения военнослужащими испытательного срока.

Всего за время работы пункта с начала 2014 года в Ставропольском крае было отобрано около 10 тыс. кандидатов для прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

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