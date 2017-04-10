10.04.2017 (11:09)

В первом квартале текущего года на жилищные субсидии для военнослужащих ВВО направлено свыше 1,5 млрд рублей

Свыше 1,5 млрд рублей из Федерального бюджета направлено для обеспечения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) постоянным жильем посредством жилищных субсидий.

Приобрести собственную жилую площадь на полученные денежные средства пожелали около 250 семей военнослужащих ВВО. 80 военнослужащих получили постоянное готовое жилье для проживания по избранному месту жительства.

Также в первом квартале текущего года более 1,7 тыс. военнослужащих получили служебное жилье в местах прохождения военной службы.

Во втором квартале текущего года ожидается сдача в эксплуатацию и заселение двух новостроек в микрорайоне «Волочаевский городок» в Хабаровске. В новые дома планируется заселить 280 семей военнослужащих, стоящих в очереди на получение служебного жилья.



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