10.04.2017 (10:48)

Российские десантники прибыли в Белоруссию на планирующую конференцию по учению «Славянское братство-2017»

Сегодня делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России прибыла с рабочим визитом в город Брест (Республика Беларусь).

В соответствии с его программой российские десантники посетят 38-ю отдельную гвардейскую бригаду Сил специальных операций вооруженных сил (ССО) Белоруссии, где состоится вторая планирующая конференция по совместному белорусско-российско-сербскому учению «Славянское братство-2017» с участием подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

В ходе работы представители сторон обсудят и утвердят замысел и цели предстоящего международного учения, запланированного на вторую половину года.

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