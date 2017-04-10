10.04.2017 (10:23)

На Каспийской флотилии начались итоговые проверки за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии под руководством командующего флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука начались итоговые проверки за зимний период обучения 2017 года.

К проверкам привлечены соединения и воинские части Астраханского и Махачкалинского гарнизонов.

В рамках проверки соединения и воинские части флотилии получили сигнал на приведение в высшие степени боевой готовности. Батальоны морской пехоты подняты по тревоге и выполняют мероприятия по подготовке военной техники к совершению маршей в назначенные районы сосредоточения.

Также в ходе выполнения мероприятий боевой готовности проверяются и отрабатываются вопросы взаимодействия, чёткого и своевременного обмена информацией между пунктами управления, совместные действия подразделений и штабов воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Помимо этого, в рамках проверки анализируется состояния соединений и частей по всем вопросам, начиная от знания личным составом должностных обязанностей и требований руководящих документов, до состояния материально-технической базы, вооружения, кораблей и военной техники.

Командиры воинских частей отчитаются в выполнении планов боевой подготовки в зимнем периоде обучения и готовности к выполнению новых задач.

Помимо береговых частей проверяются и корабельные соединения. В частности, экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск» и «Махачкала» сдают зачёты на допуск личного состава ракетно-артиллерийкой боевой части к выполнению комплекса ракетных и артиллерийских стрельб в летнем периоде обучения.

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