10.04.2017 (09:49)

В Ростове-на-Дону состоялась последняя полуфинальная игра КВН среди команд военных вузов

8 апреля в Ростове-на-Дону в Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) состоялась заключительная отборочная полуфинальная игра клуба веселых и находчивых (КВН) среди команд военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны РФ.

В игре приняли участие команды «Top secret» (Краснодарское высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко), «Седьмое небо» (Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина), «Стратеги» (Серпуховской филиал Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого), «Экипаж» (Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова), «ЧД» (Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова).

В этот вечер в Доме офицеров ЮВО собралось более 1,1 тыс. человек, среди которых были военнослужащие и члены их семей, дети, кадеты, юнармейцы и родители курсантов.

Во время игры болельщики с плакатами и флагами поддерживали свои любимые команды. Особенно отличились болельщики команды Седьмое небо» из Воронежа. Именно они и стали лучшими болельщиками игры вместе с юнармейцами.

Победителем полуфинала стала команда «Top secret» Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко, на втором месте – «Седьмое небо» Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», на третьем – «Стратеги» Серпуховского филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого.

Лучшее музыкальное домашнее задание было выполнено командой КВН «Седьмое небо». Члены жюри были единодушны. Все поставили 6 баллов.

Кубок за «Волю к победе» получила команда «ЧД» из Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени П.С. Нахимова.

Теперь все победителем полуфинальных игр КВН высших военных училищ соберутся в Москве 16 мая, чтобы посоревноваться за Кубок Министра обороны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице