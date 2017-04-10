10.04.2017 (09:18)

В ЮВО стартовал окружной этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Третий этап конкурса «Мастера артиллерийского огня-2017» среди минометных взводов Южного военного округа (ЮВО) стартовал на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае.

Соревнования проходят в рамках боевой подготовки войск и направлены на повышение боевой выучки минометчиков.

В отличие от аналогичных конкурсов предыдущих лет, когда состязались минометные расчеты, в текущем году соревнуются минометные взвода.

В конкурсе принимают участие минометчики Черноморского флота и Каспийской флотилии, российских военных баз в Армении и Абхазии, а также мотострелковых соединений, дислоцированных в Чеченской Республике и в Ставропольском крае.

В ходе данного этапа артиллеристы состязаются в боевой стрельбе из 120-мм минометов «Сани» и гранатометов РПГ-7В, выполнении нормативов по тактической, технической, специальной, разведывательной и физической подготовке.

По условиям конкурса военнослужащим предстоит выполнить огневую задачу по поражению трех небронированных целей на дальности до 1,5 тыс. метров без предварительной подготовки. При этом для ориентирования и связи разрешается использовать только карту, компас, бинокль и радиостанцию.

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