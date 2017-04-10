10.04.2017 (04:05)

В Казахстане впервые пройдет III Международная Олимпиада курсантов военных вузов

В этом году Международный этап Олимпиады курсантов проводится за пределами Российской Федерации впервые в соответствии с Решением, принятым Советом министров обороны государств – участников СНГ.

В состязании примут участие команды военно-учебных заведений государств – участников СНГ. Это команды Военного института Министерства обороны Республики Армения имени Вазгена Саркисяна, Военной академии Республики Беларусь, Военного института Сухопутных войск Республики Казахстан, Военного института Вооруженных Сил Кыргызской Республики имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К. Усенбекова, Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и

Ю.А. Гагарина» Российской Федерации.

Вооруженные Силы Республики Таджикистан в этих соревнованиях будут представлять курсанты, обучающиеся в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан. Впервые в качестве наблюдателей в Олимпиаде примут участие представители Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

На торжественной церемонии поздравления победителей Олимпиады как Международного так и межвузовского (всеармейского, национального) этапа состязания награждать курсантов будут руководители Министерства обороны Российской Федерации, Республики Казахстан, Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ и, конечно же, представители военно-дипломатического корпуса государств Содружества.

Важно отметить и то, что в прямом эфире по средствам видеоконференцсвязи торжественную церемонию награждения победителей смогут посмотреть руководители, научно-педагогические работники, курсанты военных вузов России и государств Содружества.

Одновременно с Международным этапом Олимпиады в Москве в Военном университете Министерства обороны России будет проводиться межвузовский (всеармейский, национальный) этап.

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