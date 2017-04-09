09.04.2017 (15:45)
Военнослужащие тяжелой мотострелковой бригады ЦВО сдали контрольную проверку по физической подготовке
На месте постоянной дислокации тяжелой мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области прошла массовая сдача физической подготовки в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Уровень подготовки офицеров и генералов проверяла комиссия Главного командования Сухопутных войск РФ. Офицеры выполняли следующие упражнения: подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3000 м – как основные, отжимания от пола, толчок гири, челночный бег, бег на 60 м – как альтернативные.
Военнослужащие, выполнившие нормативы на «отлично», получили благодарность от командира бригады генерал-майора А.Гладких.
Метки: