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09.04.2017 (15:45)

Военнослужащие тяжелой мотострелковой бригады ЦВО сдали контрольную проверку по физической подготовке

На месте постоянной дислокации тяжелой мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области прошла массовая сдача  физической подготовки в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Уровень подготовки офицеров и генералов проверяла комиссия Главного командования Сухопутных войск РФ. Офицеры  выполняли следующие упражнения: подтягивание на перекладине, бег на 100 и 3000 м – как основные, отжимания от пола, толчок гири, челночный бег, бег на 60 м – как альтернативные.

Военнослужащие, выполнившие нормативы на «отлично», получили благодарность от командира бригады генерал-майора А.Гладких.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Центральный военный округ , Спорт , Физподготовка
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