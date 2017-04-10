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10.04.2017 (00:05)

Российские инспекторы совершат наблюдательные полеты над территориями США и Канады

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует совершить наблюдательные полеты на самолете наблюдения Ту-154М Лк-1 над территориями США и Канады.

Полет над США будет выполняться с 10 по 15 апреля с аэродрома открытого неба Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность полета составит 4900 километров.

Наблюдательный полет над Канадой пройдет с 18 по 22 апреля с аэродрома открытого неба Икулуит. Его максимальная дальность составит 6150 километров.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемыми сторонами маршруту, а американские и канадские специалисты па его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Это девятый и десятый наблюдательные полеты Российской Федерации над территориями Государств-участников Договора в 2017 году.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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