09.04.2017 (23:10)

Научно-деловая программа на форуме «армия-2017» обещает новые рекорды

Научно-деловая программа III Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» обещает превзойти результаты форумов прежних лет по количеству мероприятий и статусу участников.

В рамках заявочной кампании в адрес представителя организатора форума - ГУНИД МО РФ (Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России) уже поступило свыше 100 предложений от федеральных министерств и ведомств, ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и образовательных организаций, а также органов военного управления.

Как отметили в ГУНИД МО РФ, в 2015 году научно-деловая программа состояла из 92-х, а в 2016 году из 104 мероприятий. С учетом, поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций и симпозиумов, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ».

Повышенный интерес к форуму в этом году отмечается со стороны органов военного управления и организаций, подведомственных Минобороны России (84 заявки). Инициаторами более 30 мероприятий выступили внешние организации. При этом

2 мероприятия планируется провести в формате межведомственных заседаний с участием руководящего состава федеральных министерств и агентств. В трех мероприятиях ожидается участие представителей иностранных государств.

Мероприятия научно-деловой программы будут проведены в течение четырех дней с 23 по 26 августа с участием общественных деятелей, ведущих учёных и специалистов в различных научных областях. Исходя из результатов 2015, 2016 годов, когда количество участников составило более 7 тысяч и 9 тысяч человек соответственно, прогнозируется увеличение представительства по численности и статусу. По этому критерию показательной стала «АРМИЯ» 2016 года: в мероприятиях научно-деловой программы приняли участие более 500 докторов наук и свыше 6000 кандидатов наук.

Для работы научно-делового сообщества в рамках Форума «Армия-2017» на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» подготовлены 26 конференц-залов и переговорных комнат, в которых одновременно смогут разместится более 2500 человек. Для прямой связи с регионами России планируется организация видеоконференций.

Проведение научно-деловой программы позволит создать условия для организации конструктивного диалога представителей научного и экспертного сообщества в решении вопросов обеспечения национальной безопасности и повышения обороноспособности страны.

Справочно:

Форум «АРМИЯ-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе ведущей выставочной площадки России - в «Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне «Алабино», аэродроме «Кубинка», а также в военных округах и на Северном флоте.

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