09.04.2017 (21:48)

Представительство Минобороны России по организации военно-мемориальной работы в Венгрии приняло участие в ХI Всевенгерской конференции российских соотечественников

Представительство Минобороны России по организации военно-мемориальной работы в Венгрии приняло участие в ХI Всевенгерской конференции российских соотечественников, в ходе которой представители Минобороны рассказали о деятельности представительства и работе по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Двустороннее российско-венгерское сотрудничество в военно-мемориальной сфере заложены Соглашением между Правительствами двух стран об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войны и о статусе захоронений.

Россия и Венгрия уверенно двигаются по пути активного сотрудничества в военно-мемориальной области. В настоящее время имеются сведения о 1 254 российских (советских) воинских захоронениях 6 исторических периодов в Венгрии, в которых погребены 104 073 российских воина, имена 45 554 из них установлены, имена 58 569 неизвестны.

За время работы Представительства с 2009 года по 2017 год проделана следующая работа:

установлены судьбы 88 павших воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести;

установлены имена 22 946 ранее неизвестных, павших в Венгрии советских воинов;

было осуществлено 2 280 выездов к воинским захоронениям с целью их мониторинга;

обнаружено 55 новых захоронений различных периодов;

подписано совместно с органами местного самоуправления 12 паспортов на воинские захоронения;

отремонтировано 298 военно-мемориальных объектов, на мемориальных плитах увековечено имена 24 034 павших воинов.

Только в 2016 году Представительством проделана большая работа, в частности: установлены судьбы 20 павших воинов, ранее считавшихся пропавшими без вести, установлены имена 3 786 ранее неизвестных, павших в Венгрии советских воинов, проведен мониторинг 240 воинских захоронений, обнаружено 7 новых захоронений различных периодов (2 периода Первой мировой войны, 5 периода Второй мировой войны), отремонтировано 32 военно-мемориальных объекта, на мемориальных плитах увековечено имена 2 297 павших воинов.

Представительство активно сотрудничает с венгерскими общественными организациями, которые осуществляют поисковые и изыскательные работы и ремонт наших захоронений.

Справочно:

В период Второй мировой войны на территории Венгрии советские войска вели боевые действии, которые состояли из:

- Дебреценской операции, которая проводилась с 6 октября по 28 октября 1944 года. Противник был разгромлен силами 2-ого Украинского фронта с участием семи армий (40-ой, 7-ой гв., 27-ой, 53-ей, 46-й общевойсковых, 6-й гв. танковой, 5-й воздушной), двух конно-механизированных групп, а также двух (1-ой и 2-ой) румынских армий. Важнейшим итогом Дебреценской операции явилось освобождение от немецко-фашистских оккупантов почти всего левобережья Тисы (29% территории и около 25% населения Венгрии) и Северной Трансильвании.

- Будапештской наступательной операции (с 29 октября 1944 г. по 13 февраля 1945 г.) в ходе войска 2-го и 3-го Украинских фронтов при участии 40 стрелковых дивизий освободили центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт, была окружена и уничтожена 188-тысячная группировка врага, Венгрия была выведена из войны.

- полного освобождения Венгрии 4 апреля 1945 года.

В ходе освобождения Венгрии погибло более 140 тысяч советских воинов. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Венгрии от фашизма в период Второй мировой войны, 289 советских солдат, офицеров и генералов удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе 164 - во время Будапештской стратегической наступательной операции.

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