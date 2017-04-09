09.04.2017 (21:19)

В РВСН прошли учения по материально-техническому обеспечению

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2017 год в Юрьянской ракетной дивизии (Кировская область) прошли учения по материально –техническому обеспечению войск.

Всего к учению было привлечено более 450 военнослужащих и около 150 единиц техники.

Целью учения являлось совершенствование методов работы, оперативных групп, частей и подразделений (формирований) материально-технического обеспечения при выполнении задач по предназначению.

В ходе учения, на качественно новом уровне, были отработанны вопросы тылового обеспечения при нахождении в полевых районах.

Кроме того, в ходе практического этапа учения военнослужащие подразделений МТО РВСН отработали подвоз материальных средств, обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений соединения, эвакуацию поврежденной техники, развертывание баз, складов и мастерских по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники, также отрабатывались вопросы РХБ защиты.

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