09.04.2017 (20:05)

26 апреля 2017 года состоится Пленарное заседание «Глобальная безопасность: вызовы 21 века»

26 апреля 2017 года в рамках VI Московской конференции по международной безопасности состоится Пленарное заседание «Глобальная безопасность: вызовы 21 века».

В рамках заседания планируется обсудить формирование полицентричной международной системы, проблематику международного терроризма как глобальной угрозы, роль Ближниего востока, Северной Африки и Афганистана как передовых рубежей противостояния терроризму, а также роль военной силы в международных отношениях и подходы к разрешению конфликтов.

В пленарном заседании примут участие руководители военных ведомств иностранных государств, международных организаций, авторитетные политические лидеры, а также представители зарубежных аналитических институтов из стран Европы и США.

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