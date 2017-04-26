09.04.2017 (20:05)
26 апреля 2017 года состоится Пленарное заседание «Глобальная безопасность: вызовы 21 века»
26 апреля 2017 года в рамках VI Московской конференции по международной безопасности состоится Пленарное заседание «Глобальная безопасность: вызовы 21 века».
В рамках заседания планируется обсудить формирование полицентричной международной системы, проблематику международного терроризма как глобальной угрозы, роль Ближниего востока, Северной Африки и Афганистана как передовых рубежей противостояния терроризму, а также роль военной силы в международных отношениях и подходы к разрешению конфликтов.
В пленарном заседании примут участие руководители военных ведомств иностранных государств, международных организаций, авторитетные политические лидеры, а также представители зарубежных аналитических институтов из стран Европы и США.
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